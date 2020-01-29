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Романтика белорусской провинции в Минске
Накануне в Национальном художественном музее состоялся вернисаж Кастуся Качана, которого искусствоведы прозвали песняром белорусских местечек. На его полотнах находят отражение быт сельского человека, жизнь малых городов, красота и поэтичность нашей природы. Особенно часто художник пишет Новогрудчину - свою малую родину. Именно в этом городе Кастусь Качан одним из первых в нашей стране основал частную картинную галерею. Сегодня арт-пространство активно посещают туристы и знакомятся с творчеством не только Кастуся, но и других белорусских художников.
Всего на минской выставке мастера представлено около 6 десятков работ за весь период творчества автора.
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