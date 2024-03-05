Роспись пасхальных яиц, плетение корзин, изделия стеклозавода "Неман" - в Москве открылись дни Гродненской области

Несмотря на то что Гродненская область - один из западных регионов Союзного государства, наш основной торговый партнер - это Российская Федерация. У нас подписано 29 соглашений о сотрудничестве. И в таком месте в рамках презентации области можно встретиться со своими партнерами, обсудить новые проекты, завести новые связи и показать, возможно, с другой стороны потенциал и возможности области. Я слышал, по отзывам моих российских коллег, что сегодня Гродненская область раскрылась еще с одной стороны.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома