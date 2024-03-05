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Роспись пасхальных яиц, плетение корзин, изделия стеклозавода "Неман" - в Москве открылись дни Гродненской области
В Москве в белорусском павильоне на ВДНХ 5 марта торжественно открылись дни Гродненской области.
Москвичи и гости столицы увидят самое лучшее, чем знаменита эта земля. Гродненщина - самобытный регион с тысячелетней историей. Так, на выставке можно увидеть сложную технику росписи пасхальных яиц, плетения корзин из лозы и полюбоваться эксклюзивными изделиями знаменитого стеклозавода "Неман". Также россияне, для которых сегодня Беларусь входит в топ стран для отдыха, смогут узнать об истории Августовского канала и замков. Мирский, Лидский, Новогрудский замки - это особые места Гродненской области, памятники архитектуры, которые внесены в списки всемирного наследия ЮНЕСКО.
Несмотря на то что Гродненская область - один из западных регионов Союзного государства, наш основной торговый партнер - это Российская Федерация. У нас подписано 29 соглашений о сотрудничестве. И в таком месте в рамках презентации области можно встретиться со своими партнерами, обсудить новые проекты, завести новые связи и показать, возможно, с другой стороны потенциал и возможности области. Я слышал, по отзывам моих российских коллег, что сегодня Гродненская область раскрылась еще с одной стороны.
"В преддверии дней Гродненской области мы внимательно посмотрели взаимоотношения с российскими партнерами Гродненщины в 2023 году. Можно сказать, что есть потрясающие результаты. По товарам взаимный оборот равен почти 5 млрд долларов. По услугам, в том числе строительным, почти 1 млрд", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.
Сегодня Гродненская область подписала соглашения о сотрудничестве с российскими регионами в сферах спорта и туризма, промышленности, сельского хозяйства, молодежной политики.
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