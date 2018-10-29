Россия простится сегодня с величайшим актером театра и кино Николаем Караченцовым

Прощальная церемония пройдет в театре "Ленком". Отпевание состоится в храме Воскресения Словущего. Его проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затем актера похоронят на Троекуровском кладбище. Напомним, Николай Караченцов умер в пятницу. Он не дожил до своего 74-летия всего один день. Артист часто бывал в Беларуси и становился гостем кинофестиваля "Лістапад".