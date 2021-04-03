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Российские певцы, ведущие и музыкальные критики встали на защиту "Славянского базара"
Задача каждого артиста - объединять славянские народы
Как говорит Руслан Алехно, он 100 % продукт Союзного государства. Уже много лет работает и живет на две страны: Беларусь и Россию. И в этом году обязательно выступит на открытии "Славянского базара". Ведь задача каждого артиста - объединять, а не разъединять славянские народы.
О том, что нельзя смешивать культуру и политику, сегодня говорят многие российские эксперты. "Славянский базар" - это не межгосударственная акция, это желание творческих людей и представителей культуры Беларуси, России и Украины.
Его острые и яркие репортажи всегда были изюминкой "Славянского базара". Харизматичный и эмоциональный музыкальный критик Сергей Соседов уже более 20 лет освещает закулисье витебского фестиваля. Его колкие, а временами и откровенные комментарии не обошли многих звезд. И сегодня он тоже не скрывает эмоций.
Поэтому на этом фоне очень странно выглядит письмо официальному Киеву от народного антикризисного управления с просьбой отказаться от поддержки и финансирования "Славянского базара". Дело в том, что фестиваль всегда существовал за союзный бюджет Беларуси и России. А Украину на праздник славянских культур приглашали в качестве дорогого гостя.
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