Российские певцы, ведущие и музыкальные критики встали на защиту "Славянского базара"

Задача каждого артиста - объединять славянские народы



Как говорит Руслан Алехно, он 100 % продукт Союзного государства. Уже много лет работает и живет на две страны: Беларусь и Россию. И в этом году обязательно выступит на открытии "Славянского базара". Ведь задача каждого артиста - объединять, а не разъединять славянские народы.







О том, что нельзя смешивать культуру и политику, сегодня говорят многие российские эксперты. "Славянский базар" - это не межгосударственная акция, это желание творческих людей и представителей культуры Беларуси, России и Украины.



Его острые и яркие репортажи всегда были изюминкой "Славянского базара". Харизматичный и эмоциональный музыкальный критик Сергей Соседов уже более 20 лет освещает закулисье витебского фестиваля. Его колкие, а временами и откровенные комментарии не обошли многих звезд. И сегодня он тоже не скрывает эмоций.

