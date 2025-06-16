Российский актер и сценарист Вячеслав Богачев умер в 77 лет

Фото киностудии имени Довженко по заказу Гостелерадио СССР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba83f119-c754-4bb8-b613-a2ca2b5057b2/conversions/00062327-8c3e-4774-b594-27f39669309f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba83f119-c754-4bb8-b613-a2ca2b5057b2/conversions/00062327-8c3e-4774-b594-27f39669309f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba83f119-c754-4bb8-b613-a2ca2b5057b2/conversions/00062327-8c3e-4774-b594-27f39669309f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba83f119-c754-4bb8-b613-a2ca2b5057b2/conversions/00062327-8c3e-4774-b594-27f39669309f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото киностудии имени Довженко по заказу Гостелерадио СССР

Советский и российский актер, сценарист и режиссер Вячеслав Богачев умер в возрасте 77 лет, сообщает ТАСС.

"Да, его не стало", - прокомментировала супруга Ольга Богачева.

Ранее в СМИ появилась информация, что актер умер в своей квартире 15 июня. Причиной стала острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни.