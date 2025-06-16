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Российский актер и сценарист Вячеслав Богачев умер в 77 лет

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Фото киностудии имени Довженко по заказу Гостелерадио СССР

Советский и российский актер, сценарист и режиссер Вячеслав Богачев умер в возрасте 77 лет, сообщает ТАСС.

"Да, его не стало", - прокомментировала супруга Ольга Богачева.

Ранее в СМИ появилась информация, что актер умер в своей квартире 15 июня. Причиной стала острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни.

Богачев окончил Школу-студию МХАТ. До 1978 года он служил в Московском театре имени Ленинского комсомола. Как актер известен ролями в фильмах "В круге первом", "Романовы: венценосная семья", "Анна Карамазофф", "Темные аллеи" и других.

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