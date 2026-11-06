Российский режиссер и сценарист Сергей Айнутдинов провел финальный мастер-класс на "Лістападзе"

Образовательная программа кинофестиваля "Лістапад" завершилась. Финальный мастер-класс в Доме Москвы провел российский режиссер и сценарист Сергей Айнутдинов.

Заслуженный художник России поделился секретами независимой анимации и рассказал, как находить баланс между творчеством и требованиями рынка.

Сергей Айнутдинов, художник и режиссер анимационного кино (Россия): "Я первый раз в Беларуси и в Минске. Чистый, замечательный город. Много чего интересного подсмотрел. Кинофестиваль хорошо организован, интересные показы, сложные показы, особенно для авторской анимации, чувствуется подготовленный зритель".

Опыт и секреты уральской школы анимации теперь станут отличным стимулом для творчества нового поколения режиссеров.