Российско-индийскую картину "Жемчуг" показали на "Лістападзе"

На XXXII Минском международном кинофестивале "Лістапад" продолжаются Дни национального кино. В 2026 году секция состоит из картин женщин-режиссеров. Жемчужное киноколье специально для минского зрителя сплела режиссер Тина Баркалая.

Картина "Жемчуг"- это совместная работа России и Индии. Ради сказочного символизма пришлось даже прибегнуть к чуду света - часть съемок прошла в Индии в легендарном храме Тадж-Махал. В центре истории - девочка-подросток, которую усыновила состоятельная семья. Но "родственникам" придется пройти проверку на прочность.

Картина получила сразу 3 награды на 33-м фестивале "Окно в Европу" в Выборге. Это вторая полнометражная работа режиссера. Свой стиль в кино она обозначает как сказочный реализм.

Гран-при "Золото "Лістападзіка" уехало в Финляндию - главный приз получил фильм "Вински и тайна перевернутого города" режиссера Юхи Вуолиоки. Эта же картина забрала и специальный приз детского жюри "Кино глазами детей".

Российская лента "Я стану капитаном" Дарьи Беднарской удостоена "Приза зрительских симпатий". А белорусский анимационный фильм "Волчок" Елены Туровой и Ирины Тарасовой отмечен дипломом "За глубокий воспитательный потенциал и приверженность традиционным ценностям".