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"Ровесник" 65-й танцевальный сезон встретит на родной сцене Дворца культуры профсоюзов
Знакомить с народным танцем, посетить с гастролями все континенты и стать настоящим хореографическим брендом страны. 65 лет заслуженному любительскому коллективу "Ровесник". Идейным вдохновителем образцового ансамбля танца выступила народная артистка БССР Марина Бельзацкая. Сегодня позицию художественного руководителя делегируют Елизавете Богдановой. Это первый детский танцевальный коллектив, который получил титул заслуженный. В творческой копилке "Ровесника" и специальная премия Президента "За духовное возрождение". За воспитание молодого поколения исполнителей отвечают сразу 6 балетмейстеров, набрано 7 возрастных групп. В репертуаре стилизованные танцы, хореографические композиции и зарисовки, экспериментируют и с эстрадой.
Мы рассказываем ребятам про белорусские традиции, мы воспитываем в них патриотизм, любовь к родине. Они должны понимать, в какой они стране выросли, должны знать историю своей страны и уметь донести. И гордиться, в какой они стране выросли. Поэтому это тоже часть нашего коллектива. Поэтому мы участвуем во всех правительственных масштабных концертах, начиная от Дня Независимости, Дня народного единства.
65-й танцевальный сезон "Ровесник" встретит на родной сцене Дворца культуры профсоюзов. Сегодня в репертуаре хиты и ликбез по истории заслуженного любительского коллектива. Следующий юбилейный концерт "Ровесник" даст уже завтра, 1 марта.
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