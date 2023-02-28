"Ровесник" 65-й танцевальный сезон встретит на родной сцене Дворца культуры профсоюзов

Мы рассказываем ребятам про белорусские традиции, мы воспитываем в них патриотизм, любовь к родине. Они должны понимать, в какой они стране выросли, должны знать историю своей страны и уметь донести. И гордиться, в какой они стране выросли. Поэтому это тоже часть нашего коллектива. Поэтому мы участвуем во всех правительственных масштабных концертах, начиная от Дня Независимости, Дня народного единства.

Елизавета Богданова,заместитель художественного руководителя ансамбля танца "Ровесник"