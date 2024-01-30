"Рождественские встречи" - творческий отчет художников Жодино

Проект "Рождественские встречи" - демонстрация наработок мастеров кисти за прошедший год: 54 полотна 22 авторов. Экспозиция разместилась в городском выставочном зале. Натюрморты, портреты, пейзажи: выставка объединила поколения художников как профессионалов, так и любителей.