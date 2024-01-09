Рождественский джаз звучал в стенах легендарного Радзивилловского дворца в Несвиже

Зимний джаз в Несвижском замке. Концертная программа с участием оркестра имени Финберга объединила классику и джаз в стенах Радзивилловского дворца. Так, произведения Чайковского, Моцарта, Бетховена, Брамса, Рахманинова и даже русские народные песни звучали в джазовой обработке.

Зимний джаз из камерного Театрального зала летом переедет во внутренний дворик замка и перевоплотится в фестивальный формат open air. Программа будет расширяться, как и места для зрителей, а проект, который становится традиционным, носит название "Джаз в городе N".