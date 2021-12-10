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Рождественский оперный форум в Большом театре Беларуси откроют ариями "Самсона и Далилы"
Рождественский оперный форум откроют ариями "Самсона и Далилы". Репетиции громкой премьеры в Большом накануне прошли на главной сцене.Визитка Камиля Сен-Санса впервые в Беларуси. О любви по библейским канонам и на французском языке. Мотивы из Нового Завета интерпретировала прима Оксана Волкова:для нее это второй крупный режиссерский шаг. Многоголосному спектаклю добавили динамики с помощью масштабных декораций и "зеркального" гардероба исполнителей. Белорусскую постановку украсили обладатели "Золотой маски" Стас Свистунович и Этель Иошпа.
Самсон и Далила выйдут на сцену Большого театра в декабре дважды. Продают билеты и на 15 декабря. Второй показ не станет точь-в-точь повтором: партию Самсона исполнит солист "Геликон-оперы" тенор Иван Гынгазов.
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