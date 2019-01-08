Рождественскому настроению посвящена выставка Мариты Голубевой

Тонкие образы со звуками метелицы и запахом имбирных пряников в художественной галерее "Беларт". Живопись, батик и другие художественные объекты размещены так, чтобы сформировать пространство теплого и уютного домашнего интерьера. Картины выполнены в авторской уникальной технике.