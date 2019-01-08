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Рождественскому настроению посвящена выставка Мариты Голубевой

Тонкие образы со звуками метелицы и запахом имбирных пряников в художественной галерее "Беларт". Живопись, батик и другие художественные объекты размещены так, чтобы сформировать пространство теплого и уютного домашнего интерьера. Картины выполнены в авторской уникальной технике.


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Каждая работа на выставке - синтез литературного сюжета и визуальной формы. Это образец многослойной фактуры и прозрачного цвета - золотой потали. Увидеть произведения можно до 19 января.


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