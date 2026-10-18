РТБД снова едет в Пекин: спектакль "Вечар" покажут на главной театральной сцене Китая

Юбилейный сезон идет в Республиканском театре белорусской драматургии - это 35-й год для главного театра национальной пьесы.

В декабре его афишу дополнит и русский классик Пушкин. "Маленькие трагедии" поэта ставит директор театра - режиссер Светлана Науменко.

Для РТБД обращение к русским произведениям - не ноу-хау, что бы ни говорили скептики. Как минимум пять русскоязычных спектаклей есть в биографии театра.

Параллельно с его труппой над произведением народного писателя БССР Ивана Шамякина работает российский режиссер Юрий Пахомов.

Кроме показов для минского зрителя в планах и гастроли. В конце октября РТБД снова отправится в Пекин со спектаклем "Вечар". Выступление состоится на главной театральной сцене Китая - в Пекинском народном художественном театре.