Рубрика "Променад"

Джазовые вечера в Белгосфилармонии, балет "Дон Кихот", фортепианный концерт Дениса Мацуева и необычные художественные выставки... Такой культурный "Променад" предлагает Лариса Гулякевич в эти выходные.



Джазовые вечера в Белгосфилармонии в это воскресенье. Концерт трио Бенито Гонсалеса. Венесуэльский пианист объединяет в своих музыкальных произведениях фольклорные мотивы разных народов мира и классический джаз.



Бенито Гонсалес побывал на разных международных фестивалях, где своим нестандартным джазовым музыкальным подходом приобрел множество поклонников.



На концерте 7 апреля Гонсалес выступит с двумя музыкантами, за плечами которых также большой музыкальный опыт.



Большой театр Беларуси приглашает на феерический балет с яркими костюмами и хореографией на музыку Людвига Минкуса "Дон Кихот". Помните, что в воскресенье начало вечернего спектакля в 18 часов. Сюжет композитор Минкус одолжил у Мигеля Сервантеса, но история мечтателя Дона Кихота стала фоном истории любви дочери трактирщика Китри и парикмахера Базиля. В роли Китри на белорусскую сцену выйдет заслуженная артистка Беларуси Людмила Хитрова.



Персональная выставка живописи одного из самых ярких представителей белорусского авангарда Владимира Акулова посвящена 65-летнему юбилею художника. Художественная галерея "Университет культуры" представляет. Родом из Барановичей, ученик известного Владимира Садина, а Витебская художественная школа окончательно повлияла на стиль и талант белорусского авангардиста Владимира Акулова. Герои его портретов - образы из произведений всемирной литературы Шекспира, Сервантеса, Гоголя и других писателей. Живописные и графические серии художника широко известны как на родине, так и за ее пределами. Однако художник долгое время оставался за кулисами светской жизни. На юбилейную выставку Владимир Акулов приехал лично.



Гениальный пианист современности Денис Мацуев завтра дает концерт в Минске. В программе - шедевры "Золотой коллекции фортепиано". Шопен, Бетховен, Рахманинов, Чайковский и джазовые интерпретации. Более 200 концертов ежегодно в разных странах мира. Имя народного артиста России Дениса Мацуева неразрывно связано с традициями легендарной русской фортепианной школы. Качество концертных программ, новаторство творческих концепций и глубинные художественные интерпретации. Неслучайно Дениса Мацуева называют выдающимся пианистом современности. В программе субботнего концерта во Дворце Республики - бессмертная классика.



А в Национальном художественном музее открылась интересная выставка "Оноре Домье и не только...". Приятных и нескучных выходных!



