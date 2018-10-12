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Рубрика "Променад"
Музей в Раубичах открывает выставку "Народны строй - жывая традыцыя". Работы современных армянских мастеров в Национальном художественном музее, и с субботы на воскресенье - ночной концерт на платформе метро. Подробности у Ларисы Гулякевич. Рубрика "Променад".
"Ночь в метро на станции "Петровщина" - такое необычное место для концерта выбрали организаторы ХІІІ Международного фестиваля Юрия Башмета. Начало в два часа ночи с 13 на 14 октября.
Такого еще не было! На перроне метро разместится партер, ожидается лазерное и light-шоу. На импровизированной сценической площадке выступит East-West Chamber Orchestra
под руководством Ростислава Кримера. Вместе с музыкантами стран Восточной и Западной Европы выступят оперная дива Оксана Волкова с хором, а также рок- и поп-группы.
Самое время в золотую осень продемонстрировать модную одежду. Тем более, когда фасоны созданы по народным традициям. Музей белорусского народного искусства в Раубичах открывает новую выставку реконструкции народного костюма.
Заглянуть "за кулисы" создания настоящих народных шедевров предложат два мастера - представительницы разных поколений.
Для Ларисы Метлевской реконструкция народного костюма - не просто хобби. В основе ее работ - этнографические исследования и попытка прикоснуться к старине, ощутить связь поколений.
Александра Духновская - представитель нового поколения, работает с документами в Национальной академии наук, но самостоятельно занимается реконструкцией народной одежды скрупулезна и с задором.
Авторские восстановленные коллекции показывают, что в белорусском костюме есть все: гармоничность, красота, и, главное - современность.
Среди новых выставок в Национальном художественном музее Беларуси - экспозиция современного армянского искусства - "Армянская палитра".
Около 60 живописных и графических работ современных художников представлена на экспозиции "Армянская палитра". Мастера разных стилистически-жанровых направлений представляют палитру армянского изобразительного искусства последних лет. Работы четырех известных художников Армении можно посетить в Национальном художественном до 6 ноября.
Ко Дню матери ансамбль народной музыки "Бяседа" подготовил праздничный концерт, он пройдет в воскресенье во Дворце Республики, а исторический музей в эти выходные проводит акцию "Музей в подарок матери". Всем, кто придет с детьми, на экспозицию вход бесплатный. Приятных и нескучных выходных и до следующей пятницы.
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