Музей в Раубичах открывает выставку "Народны строй - жывая традыцыя". Работы современных армянских мастеров в Национальном художественном музее, и с субботы на воскресенье - ночной концерт на платформе метро. Подробности у Ларисы Гулякевич. Рубрика "Променад".

"Ночь в метро на станции "Петровщина" - такое необычное место для концерта выбрали организаторы ХІІІ Международного фестиваля Юрия Башмета. Начало в два часа ночи с 13 на 14 октября.

Такого еще не было! На перроне метро разместится партер, ожидается лазерное и light-шоу. На импровизированной сценической площадке выступит East-West Chamber Orchestra

под руководством Ростислава Кримера. Вместе с музыкантами стран Восточной и Западной Европы выступят оперная дива Оксана Волкова с хором, а также рок- и поп-группы.

Самое время в золотую осень продемонстрировать модную одежду. Тем более, когда фасоны созданы по народным традициям. Музей белорусского народного искусства в Раубичах открывает новую выставку реконструкции народного костюма.

Заглянуть "за кулисы" создания настоящих народных шедевров предложат два мастера - представительницы разных поколений.

Для Ларисы Метлевской реконструкция народного костюма - не просто хобби. В основе ее работ - этнографические исследования и попытка прикоснуться к старине, ощутить связь поколений.

Александра Духновская - представитель нового поколения, работает с документами в Национальной академии наук, но самостоятельно занимается реконструкцией народной одежды скрупулезна и с задором.

Авторские восстановленные коллекции показывают, что в белорусском костюме есть все: гармоничность, красота, и, главное - современность.

Среди новых выставок в Национальном художественном музее Беларуси - экспозиция современного армянского искусства - "Армянская палитра".

Около 60 живописных и графических работ современных художников представлена на экспозиции "Армянская палитра". Мастера разных стилистически-жанровых направлений представляют палитру армянского изобразительного искусства последних лет. Работы четырех известных художников Армении можно посетить в Национальном художественном до 6 ноября.