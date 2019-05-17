Международная акция "Ночь музеев" стартует в Минске в эту субботу. Национальный художественный подготовил программу "Шестое чувство", а исторический, кроме новых экспозиций, приглашает на ночной показ мод. На пятничный "Променад" приглашает Лариса Гулякевич.



"Ночь музеев", которую мы ждем круглый год, стартует в эти выходные. Каждый музей Минска готовит свои интерактивные программы, выставки - как в формате виртуальной реальности, так и классические экспозиции с концертным наполнением. Чем собирается удивить Национальный художественный?



Программа под названием "Шестое чувство" настроит не только на углубление в широкий спектр своих эмоций и настроения, но и в контекст особого музейного пространства. Программа рассчитана до полуночи.



Что такое "Мод найт", и какую культурную программу подготовил Национальный исторический на "Ночь музеев". Рубрика "Променад" решила узнать заранее.



Основная тема музейной ночи - мода, а также выступление зарубежных и отечественных музыкальных и театральных групп, к тому же, бесплатные стрижки, прически, тату, ярмарка с белорусскими сувенирами и много вкусных сюрпризов.



Свой способ счастливой жизни демонстрирует на новой выставке знакомый белорусам фотохудожник Алик Замостин. Его экспозиция так и называется "Наслаждение жизни". Эта экспозиция в историческом музее внесена в официальный календарь событий II Европейских игр. Автор показывает 35 художественных фоторабот, среди которых как новые, так и фотокартины, которые уже успели увидеть разные страны в выставочных проектах Замостина. Художник с инженерным образованием всегда интересовался фотокультурой и ее тонкостями. Сейчас же через объектив Алик Замостин наслаждается мелочами жизни в Нью-Йорке, Израиле и Беларуси.



Пока цветет сирень, успейте посетить ботанический сад. Завтра там праздник музыки и огненная феерия на воде. Приятных и нескучных весенних выходных, и до следующей пятницы.



