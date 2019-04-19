Рубрика "Променад"

"Бал-маскарад" Джузеппе Верди в воскресной афише Большого театра Беларуси и две разные выставки в галерее "Университет культуры", что во Дворце Республики. Подробности - в рубрике "Променад", на которую приглашает Лариса Гулякевич.Только отгремела премьера в непривычном для Большого театра жанре - оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь". А в воскресенье вас ждет опера Верди "Бал-маскарад". Верность и измена, дружба и любовь, и обязательно интриги - неотъемлемые темы хорошего сюжета. Единственный спектакль в постановке Семена Штейна, который остался в репертуаре Большого театра и собирает большое количество поклонников с 1989 года. В спектакле задействовано большое количество артистов балета и хора. Среди солистов - украинский тенор Михаил Малафий, а также белорусские оперные звезды Владимир Громов и Татьяна Третьяк.



Напоминаем, что спектакли в Большом театре начинаются 18 часов, а до начала можно посетить художественную выставку, посвященную 100-летию со дня рождения оперного режиссера Дмитрия Смолича. Афиши и фото спектаклей "Отелло", "Кармен", "Травиата", "Князь Игорь", "Севильский цирюльник". Дмитрий Смолич возглавлял творческую деятельность Большого театра БССР с 1962 года. Художественный руководитель и главный режиссер. За семь лет он поставил множество спектаклей. Сын знаменитого Николая Смолича - первого постановщика опер Шостаковича - он получил в наследство от отца творческий талант экспериментирования.



Художественная галерея "Университет культуры" приглашает посетить в выходные сразу две новые выставки. Одна - белорусская под названием "Вторые берега". Она объединила художников - романтиков в жанре пейзаж-фантазия. Участники проекта развивают направление фантастического искусства, яркими представителями которого появлялись Исаак Дроздович и Микалоюс Чюрленис. Кроме живописных работ, в экспозиции - арт-объекты из стекла, что символизируют прозрачную границу реального и нереального. Экспозиция, которая объединила почти 20 белорусских известных художников, дает возможность заглянуть в Зазеркалье и сказочные города из снов и детских книг.



Познакомиться с культурой Палестины предложит вторая экспозиция галереи. Фото, керамика, национальные костюмы и аксессуары рассказывают о жизни разных регионов страны.Неповторимый национальный колорит, традиции и праздники демонстрируют знаменитые фотографы из Палестины и Литвы. Вручную вышитые платья, которые носили молодые девушки почти сто лет тому назад, опять в моде. Выставочный международный проект, который представляет собой симбиоз древних традиций и современной культуры, продлится до конца апреля.



Музей Янки Купалы приглашает на выставку, посвященную дню рождения народного художника Бориса Аракчеева, а в современном художественном театре - превью-показ спектакля "Чайка. Читка". Приятных и нескучных выходных и до следующей пятницы.



