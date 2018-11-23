Национальный художественный музей впервые демонстрирует выставку забытого художника-путешественника Александра Штурмана, в галерее Савицкого - экспозиция работ белорусской художественной династии Шаппо, а мировая оперная звезда Хосе Каррерас даст единственный концерт в Минске. Подробности у Ларисы Гулякевич. Рубрика "Променад".

Национальный художественный музей демонстрирует выставку художника-путешественника Александра Штурмана. Пейзажи Польши, Италии, Литвы вместе с натюрмортами и портретами, написанные в первой половине 20 века, отражают разные грани таланта художника.

Русский по происхождению, образование получил в России и Польше, долгое время преподавал и в России, и в Литве, но на сегодня забыт в этих странах. Одной из ведущих тем в творчестве Александра Штурмана является европейская архитектура. Его картины - своеобразные "открытки из путешествий", написанные маслом на полотне.

Александр Штурман был чудесным колористом. Большая часть путешествий художника-импрессиониста прошла по Литве, Польше, Италии в 10-20-е годы прошлого века. В экспозиции свыше сотни отреставрированных работ Александра Штурмана, которые прибыли в Минск из Подлясского музея в Белостоке.

Были у отца три сына. Белорусская династия художников Шаппо демонстрирует свыше 100 произведений в галерее Савицкого. Экспозиция посвящена малой родине четырех художников - Браславщине.

Основатель династии Владимир Шаппо в серии произведений "Художники. Пророки" показывает внутренний мир человека. Каждый из художников-сыновей - творческие личности со своим мировоззрением и индивидуальным стилем. Александр Шаппо - старший из братьев - представил бронзовые и деревянные скульптуры вместе с серией литографий. Младшие сыновья Павел и Антон Шаппо - живописные работы.

Если Павел - художник в широком смысле: дизайнер интерьеров, сценарист, автор рассказов, то младший Антон Шаппо нарушает классические каноны живописи, ищет нестандартные решения. Выставка продлится до 16 января.

Мировая оперная звезда Хосе Каррерас дает единственный концерт в Минске. Воскресенье. Дворец Республики. Хиты оперной классики легендарного тенора прозвучат в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси.

Репертуар Каррераса насчитывает более 60 опер, среди которых "Богема", "Тоска", "Вертер", "Дон Карлос", "Кармен" и "Бал-маскарад". Музыкальная карьера Хосе Каррераса началась в 1970-м, триумфальные выступления прошли в самых престижных оперных театрах мира - таких, как Ла Скала, Метрополитен-опера, Венская государственная, Лондонская королевская и опера Сан-Франциско, а также выступления в Зальцбурге, Эдинбурге и Вероне. Среди многочисленных наград Каррераса - премия "Грэмми" за лучшее классическое исполнение. Его проект "Три тенора" с участием Пласидо Доминго и Лучано Паваротти по праву считается легендарным.