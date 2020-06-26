Минские музеи приглашают на новые экспозиции. Во Дворце искусств две выставки: первая посвящена известному художнику кино и телевидения, графику и живописцу Михаилу Карпуку, вторая представляет совсем "Другую реальность" художника из Гродно. А в художественной галерее Libra - лидер сюрреализма Рене Магритт впервые в Беларуси. Онлайн-трансляции спектаклей предлагает Большой театр Беларуси. Все подробности у Ларисы Гулякевич, рубрика "Променад" (видео).



