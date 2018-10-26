Кто не любит шоколад?! Исторический музей приглашает не только посетить выставку "Искусство шоколада", но и попробовать его, и даже попытаться самим сделать шоколадные скульптуры. Словом, в прямом смысле окунуться в шоколадный мир.

Белый рояль, шелковое платье, пингвины, панды и зеленая капуста - все сделано из настоящего шоколада. Организаторы показывают шоколад не только как вкусный продукт, но и как материал для скульптур, на которые его было использовано несколько сотен килограммов. Все экспонаты были сделаны специально для белорусской экспозиции. Технический шоколад, как и обычный, имеет срок хранения, что делает выставку штучной и еще более уникальной. Мастер-классы помогут посетителям более глубоко окунуться в волшебный мир шоколада.