Шоколадный экспонат - в Историческом музее! Таинственный процесс создания и рождения скульптуры, а Музей кино приглашает на фильмы Стенли Кубрика. Планируем культурные выходные с Ларисой Гулякевич. Рубрика "Променад".
Кто не любит шоколад?! Исторический музей приглашает не только посетить выставку "Искусство шоколада", но и попробовать его, и даже попытаться самим сделать шоколадные скульптуры. Словом, в прямом смысле окунуться в шоколадный мир.
Белый рояль, шелковое платье, пингвины, панды и зеленая капуста - все сделано из настоящего шоколада. Организаторы показывают шоколад не только как вкусный продукт, но и как материал для скульптур, на которые его было использовано несколько сотен килограммов. Все экспонаты были сделаны специально для белорусской экспозиции. Технический шоколад, как и обычный, имеет срок хранения, что делает выставку штучной и еще более уникальной. Мастер-классы помогут посетителям более глубоко окунуться в волшебный мир шоколада.
Как рождается скульптура. От первых зарисовок и каркасов до финального образа. Уникальную выставку под названием "25 кадр" дополняют фотоработы. Заглянем в галерею "Арт-Беларусь".
Два мастера - фотограф Максим Петруль и фотохудожник Денис Бурмакин - показывают на выставке в галерее "Арт-Беларусь" таинственный процесс создания и рождения скульптуры. На каждом из 25 фотоснимков показана раскадровка, которая раскрывает историю создания произведений как современных, так и традиционных.
Музыкальные выходные в Минске. От рэпера Басты до романтичного Стаса Пьехи. Концерты - на любой вкус меломанов.
Рэпер Василий Вакуленко, который так полюбил наш Минск с соответствующей атмосферой, дает большой сольный концерт 27 октября на "Минск-Арене".
А вот лирический и романтичный Стас Пьеха привезет в Минск свою юбилейную программу - 15 лет на эстрадной сцене. Концерт в столичном Дворце Республики 28 октября.
Музей кино приглашает на недельный показ фильмов Стенли Кубрика к 90-летию мирового кинорежиссера. Приятного просмотра и нескучных выходных.