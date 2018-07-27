Рубрика "Променад"

Культурный марафон в Верхнем городе в Минске продолжается! В эту субботу праздник греческой культуры "Калимера"! Китайская военная выставка в музее истории Великой Отечественной войны, а в Национальном историческом - "100 домов Пярну" к 100-летию образования Эстонской Республики. Планируем культурные выходные с Ларисой Гулякевич и рубрикой "Променад".

Фотовыставка "100 домов в Пярну", приуроченная к 100-летию провозглашения Эстонской Республики, открылась в Национальном историческом. Работы известного эстонского фотографа и иллюстратора предлагают мелочи из частной жизни эстонских семей.

Работы выполнены в авторской технике мастера при помощи разных фильтров и специальной фотоаппаратуры. Андрес Адамсон - дизайнер, иллюстратор, фотограф, педагог. Лауреат премий за лучшие фотографии, автор многочисленных книжных иллюстраций, среди которых "Академия наук - коллективный ум Эстонии", "Письма к дочери" и др. В прошлом году за проект "100 домов в Пярну" автору был дан титул "Человек года города Пярну". Экспозиция в историческом музее Минска - до 5 августа.

Музей Великой Отечественной войны презентовал выставку, посвященную борьбе китайского народа с японскими захватчиками. Все экспонаты доставили самолетам из Пекина.

Общий вклад в Великую Победу. В экспозиции - более 120 фотоснимков и 44 уникальных копий документов. Листовки и протоколы рассказывают о вооруженном противостоянии на Восточном фронте во время Второй мировой войны. Кстати, тогда в Китае, как и на наших землях, действовало партизанское движение. В подготовке проекта приняли участие девять музеев Китая.

В эту субботу на территории Верхнего города пройдет праздник греческой культуры "Калимера". В программе праздника - концертная программа и спектакли с участием греческих артистов.

Мастер-классы по греческому языку, танцам и приготовлению греческого салата будут проходить в самом сердце Минска на площади Свободы в субботу.

Стилизованный греческий дворик и артисты в образе героев и богов с Олимпа - все это на празднике "Калимера". Кроме театрализованных действ и концертных программ, выставки-продажи художественно-литературной печатной продукции и лакомств.