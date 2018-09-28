Рубрика "Променад"

Вы уже спланировали выходные? В музее "Лошицкая усадьба" открылась новая выставка двух художников под романтичным названием "Куда плывут облака". В Минске продолжается Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ", а в Большой театр вернулась балетная классика. Все подробности у Ларисы Гулякевич.

Музей "Лошицкая усадьба" приглашает на выставку пары художников - Анны Силивончик и Василия Пешкуна. Совместная экспозиция объединяет совсем разных по стилям художников под названием "Куда плывут облака".

Она - сама импровизация. Ее герои - невероятные образы и сказочные животные. Анна Силивончик подчеркивает красоту внутреннюю, а не внешнюю. В ее картинах - счастье, радость, любовь, зарождение новой жизни и неимоверное позитивное настроение.

Он - живописец, который продолжает традиции белорусского реалистичного искусства. Для него источник красоты и энергии - сама природа. Все свои пейзажи и натюрморты Василий Пешкун создает исключительно с натуры.

В Минске проходит Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ". Нынешний слоган - "Разгерметизация". 30 сентября - танцевальный спектакль корейского режиссера и хореографа Ким Чжэ Дока. Это совмещение традиционного корейского жанра и современного танца, блюза и рок-музыки.

География "ТЕАРТа" каждый год расширяется. В этом году программу форума составляют 19 постановок из 10 стран: Беларуси, Южной Кореи, Франции, Финляндии, Вьетнама, Литвы, Латвии, Польши и Бельгии. Поклонникам танцевального жанра "ТЕАРТ" покажет три хореографических спектакля. Один из них - в воскресенье, 30 сентября. Южнокорейский театр современного танца "Модерн Тэйбл" продемонстрирует постановку "Даркнесс Пумба" о странствующих музыкантах на сцене ДК МАЗ. Малоизвестная нам традиционная корейская народная культура станет более понятной благодаря форуму театрального искусства, который продлится на площадках Минска до 16 октября.

А в Большом театре - большое событие: вернулся народный артист СССР Валентин Елизарьев в качестве художественного руководителя. В воскресенье на сцене театра - балетная классика Петра Чайковского "Щелкунчик", правда, в постановке Александры Тихомировой.

Легендарный спектакль создан по мотивам сказок Эрнста Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Либретто - Мариуса Петипа. Новая редакция в Большом театре Беларуси была создана пять лет назад хореографом Александрой Тихомировой. Чудесный балет Чайковского является бессмертной классикой русского балетного искусства для всего мира.