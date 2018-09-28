3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Рубрика "Променад"
Вы уже спланировали выходные? В музее "Лошицкая усадьба" открылась новая выставка двух художников под романтичным названием "Куда плывут облака". В Минске продолжается Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ", а в Большой театр вернулась балетная классика. Все подробности у Ларисы Гулякевич.
Музей "Лошицкая усадьба" приглашает на выставку пары художников - Анны Силивончик и Василия Пешкуна. Совместная экспозиция объединяет совсем разных по стилям художников под названием "Куда плывут облака".
Она - сама импровизация. Ее герои - невероятные образы и сказочные животные. Анна Силивончик подчеркивает красоту внутреннюю, а не внешнюю. В ее картинах - счастье, радость, любовь, зарождение новой жизни и неимоверное позитивное настроение.
Он - живописец, который продолжает традиции белорусского реалистичного искусства. Для него источник красоты и энергии - сама природа. Все свои пейзажи и натюрморты Василий Пешкун создает исключительно с натуры.
В Минске проходит Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ". Нынешний слоган - "Разгерметизация". 30 сентября - танцевальный спектакль корейского режиссера и хореографа Ким Чжэ Дока. Это совмещение традиционного корейского жанра и современного танца, блюза и рок-музыки.
География "ТЕАРТа" каждый год расширяется. В этом году программу форума составляют 19 постановок из 10 стран: Беларуси, Южной Кореи, Франции, Финляндии, Вьетнама, Литвы, Латвии, Польши и Бельгии. Поклонникам танцевального жанра "ТЕАРТ" покажет три хореографических спектакля. Один из них - в воскресенье, 30 сентября. Южнокорейский театр современного танца "Модерн Тэйбл" продемонстрирует постановку "Даркнесс Пумба" о странствующих музыкантах на сцене ДК МАЗ. Малоизвестная нам традиционная корейская народная культура станет более понятной благодаря форуму театрального искусства, который продлится на площадках Минска до 16 октября.
А в Большом театре - большое событие: вернулся народный артист СССР Валентин Елизарьев в качестве художественного руководителя. В воскресенье на сцене театра - балетная классика Петра Чайковского "Щелкунчик", правда, в постановке Александры Тихомировой.
Легендарный спектакль создан по мотивам сказок Эрнста Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Либретто - Мариуса Петипа. Новая редакция в Большом театре Беларуси была создана пять лет назад хореографом Александрой Тихомировой. Чудесный балет Чайковского является бессмертной классикой русского балетного искусства для всего мира.
В Малом зале Белгосфилармонии в субботу - концерт камерной музыки. В программе - Бах, Бетховен и Россини.
Президент
Все
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Политика
Все
Общество
Все
Карпенко с полоцкими пограничниками обсудил электоральную кампанию в Беларуси
Богодель: То, что Беларусь сегодня формирует повестку безопасности в регионе - очень важно
Разработку новых форм и методов противодействия современным угрозам обсуждают в Минске
Вступил в силу приговор по уголовному делу о заговоре с целью захвата власти в Беларуси
В мире
Все
Польский политик назвал неприличным отношение Украины к полякам в вопросе геноцида на Волыни
Невозможная конкуренция - ЕС ввел пошлины на китайские электромобили
Польша требует новую пошлину на импорт удобрений из Беларуси и России
Драган Станоевич объяснил, почему для БРИКС важно создать новую систему безопасности
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов