В эти минуты в Минске проходит торжественное открытие 25-го кинофестиваля "Лістапад". В кинотеатре "Москва" через час покажут фильм "Холодная война" Павла Павликовского. На праздничной церемонии собрались знаменитые особы киномира. Этот вечер обещает быть очень интересным. А вот что можно увидеть на выходных, расскажет Лариса Гулякевич.

Сегодня стартует 25-й юбилейный Минский международный кинофестиваль "Лістапад", который продлится целую неделю. В субботу и воскресенье фестивальные фильмы смотрите в кинотеатрах "Москва", "Пионер", "Центральный".

Праздничная церемония открытия юбилейного "Лістапада" - сегодня в кинотеатре "Москва", где покажут фильм "Холодная война" Павла Павликовского. По красной дорожке пройдут члены жюри, создатели фильмов и почетные гости "Лістапада" - Светлана Немоляева и Рустам Сагдуллаев. А завтра в субботу стартует в кинотеатре "Пионер" конкурс фильмов для детей и юношества "Лістападзік".

Художественная галерея "Университет культуры" открыла сразу две новые экспозиции. Одна из них - персональная выставка белорусского художника Натальи Жигамонт под названием "День за днем", вторая посвящена польской архитектуре межвоенного периода.

Наталья Жигамонт работает в разных художественных техниках: масло, акрил, графика. Последнее время Наталья руководит студией изобразительного искусства для детей и взрослых "Анёлак" в Свято-Елисаветинском монастыре. Она разработала авторскую арт-терапевтическую технику, которая представляет собой работу с фрагментами личных картин, которые изданы в виде колоды метафорических, ассоциативных карт "Цвета и чувств".

Другая выставка галереи представляет польскую архитектуру в период между Первой и Второй мировыми войнами. На выставке представлены фотоколлажи и постройки польских архитекторов на Брестчине, Слонимщине и других западных регионах Беларуси.

Лучший минский акварелист, к тому же график и художник анимационного кино Дмитрий Суринович представляет более 70 своих произведений (на проспекте Независимости, 47).

Живопись акриловыми красками, акварели - сюжетные и абстрактные, черно-белые рисунки тушью и еще много интересного - все это раскрывает разные аспекты творчества художника Дмитрия Суриновича. Работы, созданные в период с 90-х до 2010 года, значительная часть произведений мастера представлена впервые. Один из залов национального центра современных искусств в режиме нон-стоп демонстрирует мультипликационные фильмы, художником-постановщикам которых является Дмитрий Суринович.