Рубрика "Променад"

В ночь с субботы на воскресенье любителям классики предлагают послушать любимую музыку в метро. На станции "Петровщина" пройдет живой концерт.



А в художественной галерее "Университет культуры" - две новые выставки. Куда лучше отправиться на променад в эти выходные, подскажет Лариса Гулякевич.



"Белорусские красавицы" (женский образ в календаре народных обрядов). Выставка в Национальном историческом посвящена роли женщины в традиционной белорусской культуре.



Посещение народных праздников и обрядов в деревнях и малых городах Беларуси для Альфреда Микуса хобби и работа. В своих фоторепортажах он тщательно собирает крупинки народного наследия, воссоздает утраченное и придает традициям новую жизнь, новый смысл и звучание.



Полюбоваться женскими образами в календарных обрядах, которые по-прежнему остаются невероятно привлекательными, таинственными и мудрыми, можно до 20 октября.



Художественная галерея "Университет культуры" приглашает на новые выставки. "Феерия творчества" приурочена к столетию Минской гимназии - колледжа искусств.



На экспозиции показаны художественные направления, которые преподаются в Минской гимназии - колледже искусств. Это декоративно-прикладное искусство (валяние, роспись по стеклу, соломоплетение, керамика), а также акварельная живопись, станковая графика, дизайн одежды. Педагоги и ученики традиционно принимают участие в многочисленных выставках, пленэрах и встречах с одаренными художниками из разных стран.



Другой зал приглашает на выставку литовского фотохудожника Альгимантаса Александравичуса.



У него особенный стиль, он умеет раскрыть каждую персону, портрет которой остается черно-белым рассказом с философским содержанием. Портреты литовских творцов театра, музыки, изобразительного искусства, литературы, кино, танца, лидеров моды или спорта, известных священников, которые создает Альгимантас Александравичус, - это своеобразные посредники между нашей физической и вымышленной вселенными. У клайпедчанина Альгимантаса Александравичуса большое количество отечественных и международных наград, среди них Национальная премия культуры и искусства Литвы и членство в Международной федерации фотоискусства (FIAP).



В ночь на 6 октября во втором часу пройдет концерт на платформе станции метро "Петровщина". Международный фестиваль Юрия Башмета удивляет своим проектом "Ночь классики в метро".



На фестивале Башмета опять концерт на платформе метро. Но на этот раз - в модной версии. Потолок в виде звездного неба, а на перроне - партер. На импровизированной сцене выступит Международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под руководством Ростислава Кримера. Необычность музыкального шоу еще в том, что модное дефиле пройдет под звуки живого оркестра. Лучшие модели Беларуси и не только выйдут на специально построенный подиум на перроне станции метро "Петровщина".



IX Международный форум театрального искусства ТЭАРТ в субботу предлагает грузинский спектакль "Дуплет". Приятных и нескучных выходных и до следующей пятницы.