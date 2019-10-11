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Рубрика "Променад"
Художественные высказывания молодых художников; концерт виртуозного скрипача Дэвида Гарретта и яркое завершение Международного фестиваля Юрия Башмета. Культурные события на выходные дни - у Ларисы Гулякевич.
"Зеркало" - совсем неоднозначный предмет нашего быта, а реальная сила. В этом убежден автор персональной выставки Александра Пармон. Национальный центр современных искусств приглашает на экспозицию произведений художников под названием "Присутствие".
Проект "Присутствие" - это высказывание пяти художников о разных проявлениях кризиса современного мира. Среди них - посвящение защите окружающей среды и много других тем.
Проект Александры Пармон "Зеркало" включает живопись, боди-арт и приглашает окунуться в мир размышлений и эмоций.
Проект TERRA поднимает экологические проблемы. Художница использует зеркало и стекло в сочетании с натуральными материалами: деревом, углем, пигментами в качестве монументальных панно. Выставка символизирует метафизическое отображение глобальных изменений Вселенной.
В другом зале центра - серия иллюстраций шведской художницы и писательницы Сары Лундберг к книге на белорусском языке, признанной лучшим детским изданием 2018 года в Швеции. Daliuniverse.
Торжественное закрытие ХIV Международного фестиваля Юрия Башмета состоится в Большом зале Белгосфилармонии. На концерте выступят обладатели премии "Грэмми" - камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством самого маэстро.
Нынешний фестиваль длился более двух недель и очаровывал любителей классической музыки выступлениями крупнейших мировых музыкантов и оркестров.
"Солисты Москвы" под руководством народного артиста СССР и России Юрия Башмета несколько раз объехали земной шар со своими концертами. Вот уже 14 лет камерный ансамбль не оставляет безразличными и белорусов. В программе заключительного фестивального концерта много сюрпризов.
Большой сольный концерт Дэвида Гарретта. Виртуозный скрипач, который стирает границы между Моцартом и "Металликой", выступит в воскресенье во Дворце Республики.
Он сочетает в себе харизму рок-звезды и виртуозность одного из лучших инструменталистов нашего времени.
Новый мировой тур Дэвида Гарретта приурочен к 10-летию культурного сборника хитов Unlimited - Greatest Hits - в переводе: Крупнейшие хиты без ограничений. Сам талант Дэвида - неограничен, такой же подход у него и к музыке. От классики до последних современных направлений. Кроме мировых музыкальных стандартов в его личной интерпретации на концерте 13 октября на сцене Дворца Республики прозвучат эксклюзивные аранжировки классических произведений Бетховена и Дебюсси.
А Большой театр Беларуси приглашает в субботу на оперу Джакомо Пуччини "Турандот". Приятных и нескучных выходных и до следующей пятницы.
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