Рубрика "Променад"

Сегодня пятница, а это значит - время планировать выходные! Выставку испанской куклы предлагают посетить в Троицком предместье - в гостиной Голубка. А в историческом музее - экспозиция советского авангарда. Для любителей музыки пройдет концерт у ратуши. Куда лучше отправиться на променад - расскажет Лариса Гулякевич.



Приглашаю детей и взрослых в сказочный мир испанской куклы с характером. Здесь проходит знакомство не только с ювелирным мастерством - это настоящий театр эмоций, а экспонаты демонстрируют и детскую моду.



Эти куклы, будто живые дети, выпускались в середине 90-х лет прошлого века в испанском городе Анили. Увы, через семь лет производство "маленьких кривляк" - именно так называли этих кукол с разными эмоциями - остановилось. Эскизы оригинальной одежды разработаны известными испанскими модельерами, поэтому каждый из персонажей имеет свой неповторимый наряд. На экспозиции в гостиной Владислава Голубка в Троицком предместье продемонстрированы почти 300 кукол из частной коллекции.



В субботу площадь Свободы - сердце Минска - заполонит праздник дружбы Италия - Беларусь. В программе - пиццайоло-акробаты с оригинальными номерами на грани спорта и кулинарного мастерства, а также фольклорные традиции.



Итальянская магия музыки, театра, фольклора, уличного искусства, а также запах и вкус итальянских блюд. Все это начнется в Верхнем городе с часа дня до полуночи. Праздник дружбы в Минске проводится четвертый раз и в этом году планирует побить успех прошлого года, когда на площади Свободы собрались более 20 тысяч посетителей. Приедет из Италии и музыкальная группа Tributo Italiano с известными хитами итальянской музыки.



Концерт "Минск - Париж" пройдет в воскресенье на площади у ратуши. Гости из Франции привезут много сюрпризов. Что это за музыкальные группы, и какой репертуар они нам продемонстрируют?



Загляните в Национальный исторический музей, где открывается масштабный выставочный проект со скульптурами "Война и мир Владимира Сидура".



Впервые произведения советского художника, скульптора, авангардиста Вадима Сидура экспонируются в Беларуси. На выставке почти 50 экспонатов из фондов московского музейно-выставочного объединения "Манеж", а также из частных коллекций. Среди них - скульптура, графика, керамика, резьба по линолеуму, а также прозаические стихотворения участника Великой Отечественной войны Вадима Сидура.