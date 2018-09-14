Экспозиция "Война и мир" в новом для музея формате, фотовыставка о Москве от белорусского мастера и открытие театрального сезона в Большом театре Беларуси. Планируем культурные выходные с Ларисой Гулякевич. Рубрика "Променад".

Дом Москвы в Минске презентует фотовыставку о Москве, но белорусского мастера Ирены Гудиевской. В профессиональной копилке автора много городов и стран, а своими впечатлениями от путешествий она делится через фотообъектив.

Образы Москвы от белорусского фотохудожника. Выставкой "С любовью о Москве" автор начинает новый проект "Язык мира", где раскрывает красоту и характер не только разных городов, но и целых регионов и стран. Так, Россия будет показана через многочисленные малые и большие населенные пункты. Фотограф Ирена Гудиевская известна проектами "Символы Беларуси" и "Очарование".

В минском Доме Москвы также прошел праздничный концерт, посвященный Дню Москвы.

Стартовал новый, 86-й театральный сезон в Большом театре Беларуси. В воскресенье - опера Джузеппе Верди "Аида", а на ступенях театра зрителей будет встречать духовой оркестр. Так что приходите заранее.

В новом театральном сезоне возобновляется хорошая традиция встречать театральных любителей выступлением симфонического оркестра. Популярную классику можно будет услышать каждое воскресенье в 17:10 на площади около Большого театра. В 19-м часу - опера Джузеппе Верди "Аида".

Исторический музей предлагает новые выставки. Одна из них посвящена знаменитым деятелям Беларуси, вторая - Первой мировой войне. Экспозиция "Война и мир" пройдет в полностью новом для музея формате и разместится в дворике на Карла Маркса, 12.

Вместо привычных музейных залов временная экспозиция "Беларусь 1914-1918. Война и мир" разместилась в старых зданиях, которые находятся в музейном дворике и имеют свою историческую ценность. Старый кирпич этих стен напоминает о фортециях и укреплениях Первой мировой войны, переносит посетителей из современного центра Минска в ту эпоху.

Выставка "Знаменитые деятели Беларуси" состоит из портретов выдающихся белорусских личностей из коллекции графики музея - серии цветных литографий художников Ляили и Валентина Вареца. Среди них - Франциск Скорина, Евфросиния Полоцкая, Никола Гусовский, Симон Будный, Остафий Волович, Константин Острожский, Лев Сапега, Симеон Полоцкий и много других.