Рубрика "Променад"

Разнообразные экспозиции выставочных галерей в самом центре Минска. В Историческом музее - интеллектуальное фото Бориса Равича, в художественной галерее Савицкого - "Пекин глазами белорусских фотохудожников", а в галерее "Высокое место" - все виды искусства от молодых педагогов Глебовки.



Лариса Гулякевич накануне выходных приглашает на променад.



Вера. Люди. Страны… Своим жизненным и творческим опытом делится мастер фото Борис Равич. Сюжеты выставки родились в Вене, Минске, Тбилиси, Барселоне, Париже. Как художник свои произведения он делает многосерийными.



Интеллектуальное фото. В каждом кадре - репортаж, история, сюжет. Экспозиция в Национальном историческом музее Беларуси стала итогом путешествий, размышлений, осмысления жизни фотографа, который живет в Израиле. Разные конфессии на выставке Бориса Равича существуют вместе. За свою творческую жизнь он принял участие в полутысяче международных конкурсов, в том числе в Токио, Мадриде, Ташкенте, Флоренции. Сегодня он является международным судьей ФИАП. Признанный мастер работает большими сериями, в которых раскрывает темы своих фотороманов.



Фототему продолжает экспозиция в галерее Савицкого. Все эмоции, откровения и знакомства - в сотне работ международной экспедиции. Отчет - на выставке "Пекин глазами фотографов из Беларуси".



Пять белорусских фотографов сфокусировали свое внимание на современном городском ландшафте Пекина, жизни и работе его жителей. Они путешествовали по городу, посещали объекты всемирного культурного наследия, творческие и промышленные площадки, высокотехнологичные функциональные зоны, новые достопримечательности современности, олимпийские объекты. Итогом их работы стала выставка, которая сначала демонстрировалась в Пекине, а оттуда приехала в Минск.



Творческие поиски молодых художников - преподавателей колледжа имени Глебова. Выставка "Свое лицо" - это итог взаимодействия разных направлений и традиций белорусского искусства со свежими идеями.



Более 70 работ, выполненных за последние 10 лет молодыми художниками - преподавателями Глебовки. Так ласково называют Минский государственный художественный колледж имени Глебова. Многожанровость, неиссякаемость творческой мысли и разных форм воплощения - в художественных современных произведениях, которые раскрывают концепцию экспозиции, что открылась в галерее "Высокое место". Живопись, скульптура, фотография, дизайн - все профессионально и креативно.



В субботу Купаловский театр дает классику - Дударевский "Вечер" и современную постановку "Радзіва "Прудок" на малой сцене. Приятных и нескучных выходных и до следующей пятницы.



