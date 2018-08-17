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Рубрика "Променад"
Городская афиша предлагает много интересного в выходные. Обрядовый праздник, посвященный Яблочному Спасу, проводит Государственный музей народной архитектуры и быта. А Национальный художественный приглашает на выставку белорусского художника Израиля Басова. Любителям классической музыки следует послушать концерт под открытым небом в самом сердце Минска - у столичной ратуши. Подробнее Лариса Гулякевич.
"Спасовка-ласовка". Что это за народный праздник, как его отмечали наши предки, подскажет и покажет обрядовое мероприятие, посвященное Яблочному, Медовому и Хлебному спасам в это воскресенье.
Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта приглашает провести это воскресенье на природе и отметить народный праздник "Спасовка-Ласовка", угоститься яблоками, медом и хлебным квасом. Реконструкция праздничных обрядов позволяет оказаться в белорусской деревне несколько столетий назад и узнать особенности и историю Яблочного, Медового и Хлебного спасов. Развлечения и игры, конкурсы и призы, а также в программе праздника освящение яблок в Покровской церкви.
"Премудрость построила себе дом ..." - масштабная ретроспективная выставка классика белорусского искусства прошлого столетия Израиля Басова открылась в Национальном художественном музее.
Дом, как символ духовного строя, - главный образ экспозиции. Это храм, дворец, центр мира и космос. Обычный блочный дом у Басова становится носителем множества ассоциаций. Для художника дом - это не только функция, это сакральное пространство и философия жизни. К сожалению, признание как к одному из одаренных и ярких мастеров Беларуси пришло к Израилю Басову только после смерти.
Субботний проект "Классика у ратуши" продлится до конца августа. В эту субботу свою программу представляет Minsk Festival Orchestra. Рубрику "Променад" пригласили на репетицию концерта.
Коллектив Minsk Festival Orchestra специально был создан для выступления в Минске на фестивале "Классика у ратуши". Часть музыкантов живет в Европе. Так, белорусы Тимур Сергееня и Лилия Умнова живут и преподают в Бельгии; Анастасия Каризна - во Франции, Игорь Солоненко - в Польше. Каждый день идут репетиции.
Для любителей классических суббот вход на концерт, где будет звучать музыка Баха, Вивальди, Глинки и других композиторов, свободный. Музыкальный праздник под открытым небом начнется вечером традиционно в половине девятого.
Что касается праздников национальных культур, что проводятся на площади Свободы в выходные дни, то в субботу программу подготовила Украина, а в воскресенье день Кореи.
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