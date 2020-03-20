С белорусскими ветряками можно ознакомиться на загородной экскурсии; посетить бал в Лошицкой усадьбе, а столичные галереи предлагают выставки в различных видах искусства: от поп-арта до акварельных абстракций и белорусско-армянского колорита. О культурных событиях весенних выходных рубрика "Променад" с Ларисой Гулякевич.



Живописные пейзажи Армении и Беларуси, колоритные натюрморты, произведения из армянского туфа. Более 50 работ живописи и скульптуры одного мастера - Спартака Арутюняна. Он родом из Армении, а в Беларуси живет около 40 лет.



MY WAY - результат творческого пути Спартака Арутюняна. Его искусство - синтез армянской выразительности и белоруской сдержанности, ансамбль теплых цветов и восточного темперамента. В его живописных и скульптурных произведениях можно увидеть не столько сюжет, сколько настроение и эмоции. При помощи света и цвета автор наполняет свои работы солнечным теплом.



"Деревья и образы". Эта экспозиция посвящена капризной принцессе - краске акварель. Галерея "Университет культуры" разместила работы акварелистов разных возрастов.



Свободная композиция и лирическая абстракция. В акварельной живописи нет жанровых границ. Характер водной краски не выдерживает принудительных линий, поэтому авторы экспозиции представили оригинальные образные ассоциации, которые очень похожие на деревья.



Поп-арт - искусство или эпатаж? Работы самых ярких представителей этого направления - Энди Уорхола, Бэнкси, Джаспера Джонса и других – разместились в Минске на два месяца и дают возможность самим сделать выводы о популярном искусстве и сегодня.



Цвет настроения желтый. Эту краску часто использовал в своих работах король поп-арта Энди Уорхол. Галерея Libra открыла экспозицию, посвященную популярному искусству ведущих художников мира в этом жанре.



Увлечение поп-артом не прошло мимо и белорусских художников, работы которых также достойно представлены в экспозиции. Здесь и графика, и афиши, и постеры, и объекты, собранные у частных коллекционеров и в галереях. Атмосферу поп-искусства поддерживала соответствующая музыка.



Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта в воскресенье приглашает на экскурсию по ветряным мельницам Беларуси.



Какие типы мельниц бывают и на каких территориях страны они наиболее распространены? Также узнать о роли мельника и забытых технологиях помола зерна можно на экскурсии по белорусским деревням с уникальными воздушными мельницами.



Весенний бал в стиле XIX века пройдет в Лошицкой усадьбе. В программе модные танцы позапрошлого века, салонные игры и музыкальные номера.



На субботнем балу будет звучать музыка второй половины XIX века, а научиться танцам соответствующей эпохи можно с помощью педагогов.



Приятных и нескучных выходных и до следующей пятницы!



