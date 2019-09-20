Выходные в Минской области обещают быть театральными. В Александровском сквере всю субботу празднуем начало 100-го театрального сезона Купаловского театра. На разных площадках международный форум "Теарт", интересные выставки в Минской ратуше и в галерее "Университет культуры". Подробности у Ларисы Гулякевич.



История, традиции и современность самого древнего вида искусства - театра. Праздничные мероприятия, посвященные 100-му сезону Купаловского, пройдут в субботу. Концерты, перформансы, встречи с театральными звездами весь день на территории Александровского сквера.



"Пикник в Александровском" начнется в 12 дня и закончится около полуночи. В программе праздника экскурсии по театральному закулисью, куда никогда не ступала нога зрителя: бутафорский, реквизиторский, гримерный и костюмерный цехи, арт-фойе, портретная галерея. В сквере, который еще называют театральным, ожидаются мастер-классы для детей и взрослых. А в 16:00 начнется концерт, а потом онлайн-трансляция спектакля "Радива Прудок" по книге Андруся Горвата. Когда стемнеет - программа "Будем танцевать!"



Реальные и фантастические пейзажи, портреты и коллажи. Более30 картин белорусского художника Павла Кондрусевича объединены выставочным проектом "Memoria. Память". Экспозиция открылась в галерее "Университет культуры".



Он работает в сфере станковой живописи и настенной росписи. Однако этому белорусскому художнику подвластны разные жанры европейского искусства. На счету Павла Кондрусевича персональные выставки как в Беларуси, так и за ее пределами, а также участие в многочисленных пленэрах международного уровня. Художник из творческой семьи. Дед был известный художник Натан Воронов, а отец белорусский композитор Владимир Кондрусевич.



Во время прогулок в Верхнем городе посетите городскую ратушу. Здесь открылась новая экспозиция "Образы Минска": фарфор, значки и денежные купюры советского периода.



Минск в миниатюрных образах воплощен в художественных полотнах, фарфоровых изделиях, на открытках, а также в коллекциях монет и значков, которых здесь представлено около 200. Особое место занимает экспозиция картин, где каждый из авторов на полотнах показал свой Минск. Коллекция фарфора - это преимущественно статуэтки и вазы фарфорового завода середины прошлого столетия. Старейшая датируется 1940 годом.



Сегодня стартует IX Международный форум театрального искусства "Теарт", который продлится до 8 октября. Приятных и нескучных выходных и до следующей пятницы.