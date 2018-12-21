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Рубрика "Променад"
Театральные костюмы из спектаклей разных лет, джаз времен БССР и картины акварелью Заслоновых. Культурная программа на выходные - у Ларисы Гулякевич.
Музыкальный театр открывает исторические занавесы и представляет выставку театрального костюма из спектаклей, которые шли в течение последних 37 лет. Яркая экспозиция в Историческом музее.
За время существования Белорусского государственного академического музыкального театра, который был создан в 1970 году, было поставлено 150 спектаклей. Многие из них вошли в золотой фонд национального музыкального искусства. Среди них балеты "Шехерезада" и "Щелкунчик" Римского-Корсакова, "Спящая красавица" Чайковского, оперетта "Вольный ветер" Дунаевского, "Летучая мышь" Штрауса и много других. На выставке представлены мужские и женские театральные костюмы спектаклей разных лет.
Любовь и акварель. Их творческому союзу 57 лет. Они влияют друг на друга как в личной жизни, так и в творчестве. Однако остаются художниками со своей особенностью и индивидуальностью. Выставка творческой пары Изы Заслоновой и Леонида Гальперина открылась в галерее Савицкого.
Более полстолетия существует этот уникальный союз двух творческих личностей. Она по первому образованию врач, кандидат биологических наук, но с 1980 увлеклась живописью и почти 40 лет работает в жанре акварели.
Он всю жизнь посвятил живописи и дизайну. Однако степень кандидата искусствоведения получил в Москве. К тому же Леонид Гальперин известен своей книжной графикой. Над иллюстрациями к детским книгам работает последние 50 лет.
Рождественский джаз будет звучать в концертном зале "Верхний город" в воскресенье. Особое место в программе концерта займут произведения отечественных белорусских музыкантов советского времени.
Оркестр "Минск-Классик" в воскресный вечер предлагает послушать сказки Венского леса, рождественскую застольную песню, увидеть волшебный голубой месяц, погулять по ночному Минску, но с джазовым настроением. В программе концерта - классические произведения всемирно известных мэтров джаза вместе с белорусскими звездами советского времени. Сюрпризом станет исполнение первого джазового сочинения белорусской музыки 1940 года "Джаз ночью" из репертуара первого Государственного джаз-оркестра БССР.
"Формула добра" - музыкальная новогодняя сказка во Дворце Республики с 21 по 25 декабря. Приятных и нескучных выходных и до следующей пятницы.
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