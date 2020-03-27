На какие же спектакли можно попасть, не выходя из дома. Фарфоровые истории - на выставке в столичной галерее Савицкого и большая экспозиция про войну и мир - в историческом музее. Все подробности - у Ларисы Гулякевич.



Сегодня - Международный день театра. Как можно посетить лучшие сцены мира, не выходя из дома. Купаловский, например, сегодня предлагает онлайн-трансляцию легендарной "Павлинки", а Большой театр Беларуси - балет "Сотворение мира", который будет транслироваться на "Беларусь 3". Что же ждет любителей театра в эти выходные?



Именно сегодня стартует новый театральный проект "Неделя Купаловского online". Зрители смогут увидеть ряд репертуарных спектаклей, не выходя из дома. Сегодня на главной сцене покажут знаменитую купаловскую "Павлинку", а в воскресенье - через ссылку на сайте и в социальных сетях театра будет доступна трансляция спектакля "Школа налогоплательщиков". Это яркая и ироничная французская комедия по произведению Луи Вернея и Жоржа Бера.



Ссылка на online-трансляцию и просмотр записей спектаклей будет доступен на сайте kupalauski.by и в социальных сетях театра.



Мы приехали в Большой театр Беларуси поздравить с Днем театра и узнать об особенностях репертуара в эти выходные.



В воскресенье утренний спектакль - одноактный балет "Жар-Птица", а вечером - балет на музыку Николая Римского-Корсакова "Шехерезада". Хореография - легендарного Михаила Фокина. На белорусской сцене "Шехерезаду" осуществил балетмейстер-постановщик - народный артист России Андрис Лиепа. А главную роль исполняет прима-балерина Большого Ольга Гайко.



А в Национальном историческом музее открылся вернисаж, где представлено около пяти сотен экспонатов, объединенных темой войны и мира. Есть и интересные экспонаты, которые рассказывают и о межвоенном мирном времени.



Экспозиция показывает исторический путь белорусского народа в жестоких войнах с 1812-го по 1945-й годы прошлого столетия. На выставке презентуют рукописные документы, карты, редкие книги, периодические издания. Среди них - королевская грамота, подписанная королем Речи Посполитой Сигизмундом Третьим Вазой 1623 года. Часть предметов передадут в дар Национальному историческому музею.



Фарфоровые истории. Такая экспозиция открылась в художественной галерее Михаила Савицкого. Чарли Чаплин, Чайковский, Чехов, Купала и Колас, Ленин и Дзержинский… Всего 126 знаменитых личностей, выполненных в фарфоре.



Коллекция мини-скульптур и бюстов охватывает период с 1930-х годов до наших дней. Они были созданы на таких знаменитых фарфоровых заводах еще советских времен, как ленинградский Ломоносовский, Дулевский в Подмосковье, Киевский, Рижский, а также Минский и Добрушский. Особенность выставки - в ее звездных героях.



Музей народной архитектуры и быта приглашает на выходных на "Ауканье весны". Приятных и нескучных выходных!

