Рубрика "Променад"

Художественные галереи приглашают на экспозиции, которые можно посетить в эти выходные. "Дворец искусства" (арт-площадка Белорусского союза художников) предложит ознакомиться с авангардным текстилем школы Павла Бочара. Здесь также проходит "Триеннале современного искусства". Галерея Щемелева приглашает посетить живописную экспозицию Михася Карпука, а Исторический музей - фотопроект "Наследие Беларуси". Все подробности - у Ларисы Гулякевич (видео).