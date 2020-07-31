ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Рубрика "Променад"

Художественные галереи приглашают на экспозиции, которые можно посетить в эти выходные. "Дворец искусства" (арт-площадка Белорусского союза художников) предложит ознакомиться с авангардным текстилем школы Павла Бочара. Здесь также проходит "Триеннале современного искусства". Галерея Щемелева приглашает посетить живописную экспозицию Михася Карпука, а Исторический музей - фотопроект "Наследие Беларуси". Все подробности - у Ларисы Гулякевич (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все