Латвия в народных костюмах, "Танец света" на персональной фотовыставке в Минске и Международный Рождественский оперный форум в Театре оперы и балета Беларуси. Как интересно провести выходные, знает Лариса Гулякевич. Рубрика "Променад".

Колорит и самобытность Латвии в народных костюмах. Древние элементы крестьянского быта сохранились в одежде и аксессуарах, а сейчас снова входят в моду.

На выставке в Лошицкой усадьбе показано более 350 предметов из самого западного региона Латвии - Курземе, или Курляндии, который находится на границе с Литвой. Коллекция этнографического текстиля из Лиепайского музея показывает не только крестьянские традиции, национальный костюм этого края, но и красоту латвийской природы.

Самые модные украшения в конце XIX - начале ХХ веков были довольно весомые и делались из серебра, а броши из янтаря из моды вообще не выходили.

"Танец света" - персональная фотовыставка итальянского художника Алидоро Каточчи - открылась в художественной галерее "Университет культуры". В экспозицию вошли ночные съемки, сделанные в порту Библоса.

Это не фотошоп, а реальные огни фонарей, которые отражались на воде. Фотограф использовал самые простые приемы, без специального оборудования. Секрет необычного итога в том, что ему удалось поймать свет, который фиксировался в объективе, блеск проявлялся в геометрических формах.

В эти выходные у Большого театра Беларуси - большая программа. Во-первых, начинается Международный Рождественский оперный форум, во-вторых, впервые в Минске одна из самых востребованных оперных див Ольга Перетятько - субботний концерт; а в воскресенье - опера "Тоска" Джакомо Пуччини с приглашенными артистами.

Начнем с воскресенья, когда на сцене белорусского Большого "Тоска" - оперный шедевр Джакомо Пуччини, кстати, в этом году музыкальный мир отмечает 160 лет со дня его рождения. Партию Каварадосси исполнит Ахмед Агади. Негодяя Скарпиа сыграет звезда белорусского Большого Станислав Трифонов. Дирижер - Джанлука Марчиано.

Рождественская неделя стартовала в Большом театре. До 21 декабря на театральных подмостках - самые свежие и аншлаговые спектакли последних сезонов, "Богема", "Саломея", "Тоска". В рамках форума пройдет и V Минский Международный Рождественский конкурс вокалистов, которые приехали из 26 стран. Завершится фестиваль большим гала-шоу звезд мирового академического вокала.

Самое ожидаемое событие - завтра: сольный концерт оперной дивы российской певицы Ольги Перетятько.