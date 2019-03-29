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Рубрика "Променад"
Во Дворце искусств сегодня открывается сразу 4 выставочных проекта. Белорусские художники разных поколений представили свои творческие экспонаты. А в Белорусской государственной филармонии ряд концертов. Куда лучше отправиться на променад в эти выходные - подскажет Лариса Гулякевич.
Рубрика "Променад" заглянула во Дворец искусств
Здесь открывается сразу несколько экспозиций белорусских художников. Первый этаж занимает экспозиция "Звездный путь Язепа Дроздовича" - творческое посвящение 130-летию со дня рождения художника. На выставке произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства признанных мастеров современности. Часть из них с Витебщины - родных мест Язепа Дроздовича. Проект "Лабиринт" знакомит со стильным и жанровым богатством современной живописи и помогает увидеть разнообразие живописных решений, которое является отличительной чертой искусства нашего времени. Особенность выставочного проекта "Лабиринт", который проводится уже в третий раз, - экспонирование работ старшего поколения художников, которые сделали значительный вклад в изобразительное искусство и культуру Беларуси. Это Май Данциг, Леонид Щемелев, Василий Сумаров и много других.
Выставка вмещает около ста произведений
Реальное и мифическое, символика белорусских обрядов. За каждым авторским произведением - детальное изучение истории и традиций своей страны. Все они имеют глубоко философское звучание. Созерцая природу и окружающий мир, автор создает свое индивидуальное художественное пространство.
Все выставки Дворца искусств продлятся до 9 апреля.
В понедельник вход для посетителей бесплатный. Ярослав Макарич - молодой белорусский гитарист-виртуоз, которому подвластны все эпохи и стили: от классики к современности - приглашает в воскресенье на сольную программу в Белгосфилармонию. Гитарист нового поколения. Он придает музыкальным произведениям особое настроение и находит интересные интерпретации. С 9 лет Ярослав активно выступал с взрослыми профессиональными артистами. В 17 - создал собственный проект, который собирает известных белорусских и российских музыкантов под творческим знаком гитары. В свои 24 года Ярослав Макарич - лауреат Президентского фонда по поддержке одаренной молодежи, финалист и победитель международных и республиканских конкурсов. На этот раз Ярослав опять соберет друзей и коллег. В программе воскресного вечера - музыка эпохи барокко, романтизма и классицизма, а также джаз, фламенко, танго и авторские композиции. А в субботу лучшие саксофонисты страны приглашают на саксофон-форум, который пройдет также в Белгосфилармонии. Приятных и нескучных выходных и до следующей пятницы.
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