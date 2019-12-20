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Рубрика "Променад". Как провести предрождественские выходные
Белорусская экспозиция с Венецианской биеннале. Эстонская керамика и главная елка страны. Как провести предрождественские выходные, расскажет Лариса Гулякевич в рубрике "Променад".
Чем в этом году удивляли мировую арт-публику белорусские представители на Венецианском биеннале? Творческий проект сейчас в Минске в центре современного искусства на Некрасова, 3.
Национальный павильон Беларуси в Италии был предоставлен проектам Exit. Пять мультимедийных объектов белорусского художника Константина Селиханова. Между скульптурными фигурами человека в натуральную величину и предметными формами существует философская связь. Проект многомерный, он работает в координатах времени, истории и современности.В соседнем зале выставка "Новый год. Антология праздника".
Галерея ДК приглашает на эстонскую керамику.
24 глиняные скульптуры эстонского керамиста Кауры Калас приехали специально из Таллинна накануне католического Рождества. Но ничего общего с праздничной мистерией здесь нет, а вот тонкий юмор присутствует. Керамика в Эстонии остается самым популярным сувениром. Ведь традиции производства глиняных объектов уходят корнями в Средневековье. Современный взгляд на аутентичное искусство можно увидеть в центре Минска до 1 января.
Детская новогодняя сказка "Волшебная профессия" во Дворце Республики.
Представления под знаком "Главная елка страны" пройдут с 20 декабря по 6 января.
Был ли Дед Мороз маленьким, и как он стал волшебником. Об этом новогодняя сказка. Чтобы шоу получилось захватывающим, к нему начали готовиться еще летом. В августе стали писать музыку, стихи, после провели кастинг актеров и начали постановку хореографии. В действии принимают участие 96 человек. Перед спектаклем всех зрителей ждет развлекательная программа у главной елки страны: игры, танцы, песни и хороводы. Кстати, в этом году новогоднее дерево украсили 150 шаров!
Новогодний марафон. Проведут 46 спектаклей у главной елки.
Главным подарком для юных театралов станет премьера! В субботу и воскресенье Театр кукол дает сказку Ганса Христиана Андерсена "Дюймовочка"! Приятных и нескучных выходных и до следующей пятницы.
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