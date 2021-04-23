Рубрика "Променад" о культурных событиях Минска

Юнона и Авось вернулись на белорусскую сцену. Легендарную одноименную рок-оперу опять прочитали в Музыкальном театре. А в Национальном историческом музее представили архивные свидетельства чернобыльской катастрофы. Выставка "Покинутая земля" собрала фотографии, бытовые находки, привезенные из заброшенных после аварии домов, и картины современных художников. Не менее громкие культурные события собраны в дайджесте "Променад". Рассказывает Лидия Заблоцкая (видео).