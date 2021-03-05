Рубрика "Променад" о культурных событиях столицы

Весна на выставочных площадках Минска. Национальная библиотека может соперничать с лучшими музеями мира - у нас демонстрируют экспонаты прошедших эпох из частной коллекции. Рядом с книжным наследием теперь коллекция бальных платьев и аксессуаров.

О прекрасной половине упоминает и Музей истории Великой Отечественной войны через ракурсы женщин, которые боролись на линии фронта. А к 80-летию журнала "Вожык" в Музее истории белорусской литературы презентуют самые популярные номера издания.

Чем наполнена культурная афиша марта - знает Дарья Тарасова.

Купаловский театр поднял занавес и открыл 101 сезон. Творческая пауза длиной в 6 месяцев и на сцену вернулась культовая "Павлинка". Именно этот спектакль дает ежегодный старт показов на академических подмостках. Сюжет известен, а вот актерская труппа значительно модернизировалась. Новое поколение белорусского театра теперь работает в тандеме с народными артистами.

Третий звонок и, кажется, не было никаких пробелов в афише. По сюжету о любви вопреки заскучала не только труппа, но и зритель. Билеты на премьерный показ разлетелись в рекордно короткие сроки. Обновлением "Павлинки" начали заниматься с осени, тогда же в материал стали вводить молодых актеров. Дебютантов на сцене поддерживают патриархи. Роль пана Быковского играет Михаил Свита. А Павлинку - второкурсница, что, кстати, фактически точное попадание в материал. Анастасии Воронковой 21, а купаловскому персонажу 19. Всего на март запланировано 9 показов брендового спектакля.

Они редко выставлялись при жизни, а некоторые работы авторов вообще не покидали пределы мастерской. Сегодня творческое наследие основателей новой эстетики принято арт-критиками, а белорусские музеи считают честью пополнить свои фондовые коллекции произведениями представителей белорусской школы авангарда. Мотивы 90-х в скульптуре, графике и живописи уже в выставочных залах Национального центра современных искусств.







Переломный момент в социально-политической модели общества стал временем расцвета самых ярких представителей белорусского искусства прошлого столетия. Проект "В поисках лучшего" объединил работы авторов, которые сделали себе имя в 90-х. Здесь творческие поиски мастера белорусского монументального гобелена Александра Кищенко, авангардиста Израиля Басова, а также первого представителя отечественного неоавангарда Александра Соловьева. В экспозиции и сюрреалистические дали от белорусского Сальвадора Дали - Георгия Скрипниченко. Сюжеты своих картин автор преимущественно не расшифровывал.

Незамыленный взгляд на белорусскую природу от нидерландского натуралиста. Чтобы фиксировать представителей флоры и фауны на камеру, Леонардюс Бёйс переехал в Минск и вступил в народный фотоклуб. В его объектив попадают самые необычные обитатели дикой природы. В поисках ракурса автор намотал по стране почти 14 тысяч километров. Кстати, фотограф готов поделиться съемочными лайфхаками и уже в субботу проведет авторскую экскурсию по экспозиции. Геолокация - художественная галерея "Университет культуры".