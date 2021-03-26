Архивные материалы о чернобыльских событиях сквозь авторский взгляд. Художественный проект "Чернобыль. Эффект спящего" принимает Национальный центр современных искусств. С концептуальным искусством выставочное пространство делят полотна, которые буквально можно услышать при помощи смартфона. Белорусские авторы обратили внимание на мартовских котов. Национальный художественный музей ждет на арт-лекции.