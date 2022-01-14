Куда сходить в выходные в Минске, подскажет рубрика "Променад"

Сказку Щедрина 15 января дадут на сцене Большого. В субботней афише первый в репертуаре театра "Конек-Горбунок". А результатамикерамических пленэров, планы которых не под силу скорректировать даже коронавирусу, делятся в галерее Леонида Щемелева. В экспозиции работы 17 авторов.