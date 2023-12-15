Рубрика "Променад" предлагает культурные маршруты выходного дня - выбор за вами

Имитированная нумизматика в Государственном литературном музее Янки Купалы. Экспозиционный "Калядны скарб" рассекретит процесс создания памятной символики: от эскиза до гипсовой модели. Сопрано под фортепиано 15 декабря в малом зале Белгосфилармонии - растопят лед между слушателем и камерной музыкой романсы Сергея Рахманинова.



Где живет Рождество, кто из белорусских авторов первым получил приглашение в обновленные залы Национального центра современных искусств и где свои весомые 85 сезонов встречает Белорусский союз художников? Ответы в рубрике "Променад" (см. видео).