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Рубрика "Променад" с Ларисой Гулякевич
Новые экспозиции в минском Дворце искусства, в том числе - вояж белорусских художников по странам и по времени и фотопроект Марины Батюковой. У городской ратуши - финальный джазовый вечер - и тема фестиваля "В джазе только девушки". Планируем культурные выходные с Ларисой Гулякевич и рубрикой "Променад".
Четыре новых выставочных проекта во Дворце искусства. Среди них две авторские выставки и фотопроект Марины Батюковой "Ризомы".
Историки говорят, что у белорусов уникальный путь национального развития. Свои поиски идентичности продемонстрировала фотохудожник Марина Батюкова. Корни, семья, люди - все с чем ассоциируется Родина. Выставка состоит из нескольких частей. Кроме черно-белых и цветных фоторабот, письма с высказываниями известных лиц о понятии "белорусскость", а также интерактивная часть, где каждый может оставить важные для себя слова.
В других двух залах Дворца искусства открылись юбилейные выставки двух белорусских художников - живописцев Юрия Козела и Петра Прохорова. В экспозиции Юрия Козела - пейзажи с историческими и культовыми архитектурными застройками, а также виды родного края, посвященные малой родине автора. Выставка же Петра Прохорова демонстрирует не только живопись, но и интересные фотоработы с личным взглядом художника.
Вильнюс 50-х, Индия середины 80-х, Египет двухтысячных... Выставка "Вояж, Вояж" демонстрирует произведения белорусских художников разных поколений, которые побывали во многих странах мира и выразили свои впечатления художественным языком живописи, графики и скульптуры.
В экспозиции - работы разных периодов: от 50-60-х годов и до современности. Проект "Вояж, Вояж" охватывает более сотни произведений со всей Беларуси, а это декоративное искусство, керамика, стекло, графика, живопись. Выставка на Козлова, 3 продлится до 15 июля.
7 июля - последний джазовый вечер в этом сезоне. Тема фестиваля "В джазе только девушки". Ждем выступления женских групп из Франции, Кубы, Израиля и Беларуси. Концерты в формате опен-эйр. Вход на джазовый праздник у ратуши свободный.
Инструментальная и вокальная джазовая музыка самых разных стилей и направлений. От классического джаза и свинга до бибопа, этно и смус-джаза звучала в этом году в концертных программах международной культурной акции "Джазовые вечера". В шестом фестивале принимали участие музыканты из Беларуси, Франции, Кубы, США, России, Израиля, Германии, Бразилии.
Завтра вечером в половине девятого - "В джазе только девушки" из разных стран.
И в субботу, и в воскресенье советую заглянуть в Ботанический сад - там концерты современных исполнителей в новом формате, который вписывают Беларусь в фестивальную карту Европы. Нескучных выходных и до следующей пятницы.
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