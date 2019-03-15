Новый музей, посвященный сердцу Минска - Верхнему городу - только открылся. Легенда про великана-основателя Менеска, археологические находки XI-XIII столетий, и даже древняя флора и фауна на территории Минска. Про древний Минск - современными мультимедийными средствами.



Здание археологического музея Минска возведено на территории бывшего Бернардинского монастыря - памятника археологии конца 18-го начала 19-го столетия. Здесь даже можно заглянуть в келью монахов-бернардинцев и увидеть торговые ряды, мастерскую сапожника, скамейку гончара. Реконструкция основных занятий горожан в XIV-XIX веках создана в соответствии с историческими документами.



Интерактивная книга "Летопись Минска", витрина-пирамида с 3D-проекцией, развлекательно-познавательные занятия и зона для маленьких художников-реставраторов. Новый археологический музей - еще и новая локация для проведения школьных уроков по истории с интерактивной книгой "Летопись Минска" и витриной-пирамидой с 3D-проекцией.



Творцы - за здоровый образ жизни и чистый воздух. Художники-велосипедисты продемонстрировали свои работы на велотему в Музее истории белорусского кино.



Основные экспонаты выставки - велосипеды разных эпох, которые раскрывают характер своих владельцев с неожиданной стороны. 25 авторов - участников из разных регионов Беларуси и России посвятили арт-объекты, живопись, графику и фото своим "железным коням" не только как исторические и художественные объекты, но и бережное отношение к экологии и здоровому образу жизни. "Выставка художников-велосипедистов" открыта до 31 марта.



В субботу Лошицкая усадьба приглашает на встречу с классикой и фламенко.