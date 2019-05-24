Авторские литографии Марка Шагала в Минске, театральная деятельность Казимира Малевича и интерес французской Гранд-опера к белорусской хореографии. Планируем культурные выходные.

Рубрика "Променад" с Ларисой Гулякевич. Впервые в Минске - события Ветхого Завета в иллюстрациях Марка Шагала. 64 произведения великого мастера ХХ века продемонстрированы в новой экспозиции галереи "Либра". Шагал овладел техникой литографии специально для создания тиражной графики с библейскими сюжетами, которые начал печатать в 30-е годы прошлого столетия, а окончил - после Второй мировой войны. В экспозицию включены и двадцать четыре работы из серии "Окна Иерусалима", которые являются эскизами витражей для синагоги при госпитале в столице Израиля.







Кстати, во время экспонирования в выставочном пространстве пройдут лекции искусствоведов и встречи с создателями фильмов, посвященных Марку Шагалу. А вот имя Казимира Малевича обычно ассоциируется с его знаменитым произведением "Черный квадрат". Экспозиция же "Театр художника" знакомит с неожиданной стороной творчества зачинателя абстрактного искусства - как декоратора и художника по костюмам.







Еще до появления своей знаковой работы Малевич в 1913 году создал эскизы костюмов к опере "Победа над солнцем". Будущие модельеры - студенты Академии искусств, вдохновленные творчеством, персонажами и стилистикой всемирно известного мастера с белорусскими корнями, создали настоящий театр супрематизма. Костюмы нельзя отнести к стилю прет-а-порте - одежды, которую можно носить в обычной жизни. Это живописный проект нового поколения через сто лет. Выставка костюмов, посвященная Малевичу, в Музее истории театральной и музыкальной культуры Беларуси будет работать до второго июня.

Большой театр Беларуси в воскресенье дает отчетный концерт хореографической гимназии-колледжа, выпускники которой становятся артистами балетной труппы не только Большого, но и зарубежных театров. Кстати, на этой неделе представители французской Гранд-опера во время своего визита присматривались к технической и творческой подготовке молодых танцоров. Представители руководства Опера Гарнье приехали на родину Шагала, работами которого украшена Парижская опера, чтобы познакомиться с Большим театром Беларуси. Посещение уроков и репетиций белорусских начинающих танцоров входило в программу визита.



