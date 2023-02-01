"Русская Атлантида" - международный проект-возрождение представлен в Минске

Международный проект, который привлекает внимание к возрождению православных святынь, способствует воссозданию монастырей и храмов и дает художникам возможность изобразить на полотнах духовно значимые места. Пленэрно-выставочная инициатива под названием "Русская Атлантида" впервые представлена в Беларуси. Из галереи культурно-просветительского центра "Ковчег" Свято-Елисаветинского монастыря репортаж Натальи Бордиловской.

Белоснежные храмы, золоченые купола, люди, идущие на службу, и зеленые просторы, за горизонтом которых макушки монастырей. Путешествие по земле православной в полсотне картин. Суздаль, Калуга, Владимир, Тверь. Название выставки - "Русская Атлантида". Помните мифический остров, исчезнувший под водой? Именно таким мрачным временем для своей родины, который едва не погубил христианскую цивилизацию, автор проекта Виталий Васильев считает начало XX века.

Участников пленэров приглашают проехать с мольбертами по разным местам. География широкая: Байкал, Кубань, Сибирь. Творческие экспедиции международные, в них участвуют живописцы-профессионалы из стран бывшего Союза, близкого и далекого зарубежья. Проект обогащает духовно: арт-путешественников принимают в приходах, дают ночлег, кормят, обеспечивают экскурсионную программу. Художники пишут с натуры. Как итог - открытые выставки, и каждый творец дарит одну из картин гостеприимным хозяевам. Проекту 10 лет. В Беларуси "Русская Атлантида" впервые. А вот отечественные художники уже не первый раз присоединяются к инициативе.



Организаторы "Русской Атлантиды" - гости Минска - уже запланировали несколько пленэров в белорусских городках, чтобы художественный тандем в красках изобразил величавость и красоту Беларуси православной.

