Рыцари, ярмарки и парад реконструкторов: "Несвижская фортеция" пройдет у замка Радзивиллов 8 августа

Уже в субботу, 8 августа, Несвиж вновь перенесет гостей на несколько столетий назад. У стен замка Радзивиллов пройдет фестиваль исторической реконструкции "Несвижская фортеция".

Главным событием станет парад клубов исторической реконструкции, которые воссоздадут эпизоды светской и военной жизни разных эпох.

Несвиж вновь перенесет гостей на несколько столетий назад

В программе рыцарские поединки, выступления артистов, город мастеров, тематические ярмарки и интерактивные площадки для всей семьи. В прошлом году фестиваль собрал более 7 тыс. гостей, и в этом году организаторы рассчитывают на не меньший интерес.