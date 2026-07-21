"С белорусами всегда теплые встречи": худрук ансамбля Моисеева поделился впечатлениями от Беларуси

ГААНТ им. И. Моисеева (Россия) не приезжал в Витебск с 2012 года. В 2026 году Международному фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске" исполнилось 35 лет. Народный артист РФ, худрук ГААНТ им. И. Моисеева Александр Тихонов в "Актуальном интервью" отметил, что попасть на юбилейный фестиваль для ансамбля - особое событие.

"С белорусами всегда очень теплые встречи. Они сами очень теплые и открытые. Мы с большим удовольствием приезжаем с концертами в Минск. В этот раз удалось посетить еще и прекрасный Витебск. Он связан с хорошим настроением, радостью", - поделился впечатлениями собеседник.

Помимо этого, поинтересовались у худрука ГААНТ им. И. Моисеева о программе ансамбля. В ней, кстати, есть белорусские народные танцы, отличающиеся практически отсутствием лиричности. "Белорусские народные танцы - это особая техника. В движениях тоже есть особая манера исполнения. Такие танцы с характером, который нужно уметь передавать. Для меня белорусский танец - это всегда самое радостное настроение", - отметил Александр Тихонов.