С классикой балетного искусства Большой отправляется в европейское турне

Танцевальная труппа театра оперы и балета в восьмой раз гастролирует по Австрии и Германии. В афише легендарные спектакли на пуантах: "Лебединое озеро" и "Щелкунчик, или Еще одна рождественская история". За месяц на крупнейших площадках Старого Света будет показано 33 спектакля. Билеты, которые поступили в продажу за полгода, были раскуплены почти сразу же. Сейчас наши артисты в дороге, завтра труппа откроет гастрольный тур в Гамбурге.

В европейском туре зрители увидят практически оригинальный белорусский спектакль - с собой коллектив перевозит гастрольный вариант сценического оформления.