Сегодня с Минска начались празднования Дня белорусской письменности. И хотя столицей форума 1 и 2 сентября будет город Иваново Брестской области, начало празднику родного слова дает научно-просветительская экспедиция "Дорога к святыням". Она начинает свой путь из белорусской столицы, а дальше идет по всей стране.

Об очередном, юбилейном, паломничестве - Наталья Бордиловская. Дорогой к святыням они идут 25 лет. Писатели, ученые, священники, представители творческой интеллигенции. Среди участников есть те, кто четверть столетия не изменяет экспедиции (например, артистка Мария Захаревич или писатель Анатолий Бутевич). Также постоянной точкой сбора людей, местом старта акции является Свято-Духов кафедральный собор Минска.

По традиции духовное паломничество начинается утром и с молитвы. В честь просветителей совершается специальное богослужение, на котором звучат хорошие пожелания на дорогу. Странникам вручаются духовные реликвии: через города и деревни они пронесут Благодатный огонь от Гроба Господня из Иерусалима, освященный хлеб и покровительницу экспедиции - икону Божьей Матери Загорье-Столовичскую.

За 25 лет существования экспедиция "Дорога к святыням" преодолела более 30 тысяч километров. Ее крестные ходы объединили почти 3 миллиона человек. Участники просветительской акции посадили свыше 3 тысяч деревьев. Одно из самых красивых и значительных мероприятий деяния - закладка садов моления или райских садов - в этом году затронет город Иваново. Каждый год у паломников свой маршрут, как и у праздника белорусской письменности - своя столица.